Mano en Esther verkopen huis en restaurant en wonen nu in een camper: ‘Wij gaan onze vrijheid tegemoet’

video Dorps­school Halle zingt voor Oekraïne: ‘Wij zijn een Oekraïens meisje Engels aan het leren’

HALLE - Om stipt vijf voor twaalf klinken op het schoolplein van de dorpsschool in Halle de alom bekende klanken van We are the world. De tijd is bewust gekozen, zegt schooldirecteur Rick Wolsink: ,,Het is in Oekraïne ook vijf voor twaalf, we willen laten weten dat we met ze meeleven.”

16 maart