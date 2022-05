Marktkooplui blij met tijdelijke stek in centrum Doesburg: ‘wij willen hier graag blijven’

Uit nood geboren, maar ook een schot in de roos. Dat is de nieuwe locatie van de weekmarkt in Doesburg. Vanwege werkzaamheden in het oude centrum is de markt tijdelijk verplaatst van de Markt naar de heringerichte Kloostertuin. En dat is prettig werken, vinden de marktkooplui. ,,We willen graag blijven”, vertelt Esther Markerink van Esther’s Dierenpaleis.