Massaal in actie voor Märchenoma Ursula

Fietsendief heeft het nakijken in de Achterhoek

17:40 WINTERSWIJK – Er worden steeds minder fietsen gestolen in de Oost-Achterhoek. Werd er in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk in 2014 nog 604 keer aangifte gedaan van fietsdiefstal, afgelopen jaar was dat met 244 maar liefst 60 procent minder. Oftewel van ruim elf diefstallen per week naar nog geen vijf per week.