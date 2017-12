Massaal in de rij voor goedkope brandstof in Doetinchem

Om acht uur ging het tankstation Netto Tank van Rutger Hulshof aan de Varsseveldseweg voor het eerst open. Om dat bekend te maken had hij een ludieke actie bedacht.



Om acht uur was de prijs van brandstof 0,999 euro per liter. Fors lager dus, want de reguliere prijs voor diesel ligt circa 18 cent hoger en Euro95 kost elders zelfs rond de 50 cent meer. ,,Dan kun je toch zo'n twintig euro aan voordeel halen’’, schatte Hulshof in.



Hij had er plezier in dat er zo veel automobilisten zo vroeg op pad waren gegaan. ,,Ik was hier zelf om half 7 en om 7 uur stond de eerste al te wachten.’’