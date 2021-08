Massaal medeleven betuigd met slachtoffers (19 en 22) drama Wehl, tweelingbroer: ‘Nu ben jij in de hemel en in mijn dromen’

update Familie van vermiste vriendin­nen (19 en 22) was ten einde raad: ‘Het is niks voor hen om zomaar lang weg te blijven’

12 augustus GAANDEREN - De familie, vrienden en bekenden van de twee Achterhoekse vriendinnen die in een gecrashte auto bij Wehl zijn teruggevonden waren afgelopen dagen al radeloos. Beide meiden waren sinds de nacht van dinsdag op woensdag spoorloos. Hun ergste nachtmerrie kwam uit. Donderdagmiddag werden ze gevonden in een gecrashte auto, in een berm langs de weg bij Wehl. Een van de twee is overleden, de ander is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.