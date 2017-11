Medewerker Saxion op non-actief wegens seksueel intimiderend gedrag

Moordenaar José Burbank niet overleden

14:51 EIBERGEN - Bennie T. (59), die in 1987 de Eibergse fysiotherapiestudente José Burbank vermoordde, is niet overleden. Misdaadjournalist Hendrik-Jan Korterink meldde maandag op basis van 'iemand die enige tijd met hem in Veldzicht zat' dat de tbs'er was overleden, maar het Openbaar Ministerie ontkent dat dinsdag desgevraagd.