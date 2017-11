Meer overlast van treinherrie langs spoor in Achterhoek

Voor aanpassing van het spoor bij de resterende omwonenden is geen budget, wordt gesteld in een rapport dat in opdracht van ProRail is opgesteld. Bovendien liggen op veel plekken nog houten bielzen, terwijl de geluidsbeperkende raildempers alleen op betonnen dwarsliggers kunnen worden geplaatst.



Vooral omwonenden langs het spoor in Vorden en Ruurlo zijn slachtoffer van het gebrek aan maatregelen, maar ook in Warnsveld, Eefde, Beltrum en Lievelde worden de normen overschreden. Bij de zeventien woningen in die plaatsen waar treinen ook in de toekomst teveel lawaai produceren wordt nog wel bekeken of isolatie aan de gevels kan worden aangebracht om op die manier het lawaai binnen de huizen te beperken.