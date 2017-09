Bijna alle studenten Pabo Iselinge wonen nog thuis

Regio8 is Lokale Omroep van het jaar

9 september ULFT - Regio8 is uitgeroepen tot de Lokale Omroep van het jaar 2017. De oorkonde is zaterdagmiddag op het Mediapark in Hilversum uitgereikt door Toine van Peperstraten, juryvoorzitter van de Lokale Omroep Awards 2017.