Megamolens rijzen op aan de grens bij Rekken

Video Elek­tri­ci­teits­mast in stukken geknipt in Doetinchem

28 september DOETINCHEM - In Doetinchem is donderdag een begin gemaakt met het opruimen van 37 masten van de hoogspanningsleiding door de Achterhoek. In de wijk Wijnbergen werd de eerste, 36 meter hoge mast door de firma Dusseldorp in stukken geknipt.