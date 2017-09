Meisje (14) uit Doetinchem weer terecht na dag vermissing

Het meisje was dinsdagochtend vanuit huis naar school vertrokken maar daar niet aangekomen. Reden voor haar familie en de politie alarm te slaan. Het meisje was woensdagmorgen weer terecht. Zij werd in de omgeving van Doetinchem teruggevonden. Vanwege haar jonge leeftijd wordt niet bekendgemaakt waar zij in de tussenliggende tijd is geweest.



Haar vader bedankt iedereen die zijn oproep op Facebook heeft gedeeld en vindt alle reacties die er zijn gekomen 'hartverwarmend'.