Meisje (17) van fiets geschopt, zwaar mishandeld en beroofd

De politie doet onderzoek naar de zware mishandeling en beroving. Zaterdagmorgen zijn agenten en rechercheurs in de omgeving van de Doetinchemseweg op zoek naar sporen. Behalve de weg en bermen worden ook maisvelden en akkers afgezocht naar aanwijzingen die mogelijk kunnen leiden tot aanhouding van de dader.



Hij zou tussen de 21 en 25 jaar oud zijn geweest, met rossig haar en hij droeg donkere kleding met een capuchon. De man had een normaal postuur, zo staat het in het door de politie verspreide signalement.



De politie vraagt mensen die de dader menen te herkennen aan de hand van de omschrijving, te bellen via 0900-8844. Ook mensen die iets hebben gezien of meer weten, wordt verzocht zich te melden.