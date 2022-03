Meisje (6) op step zwaargewond bij aanrijding in het Duitse Borken

Haatmails, verwensin­gen als ‘ga toch in Moskou wonen’ en minder klanten in de Russische winkel: ‘Ik voel me schuldig’

Hoe is het om nu Rus in Nederland te zijn? Of om begrip te hebben voor Poetins oorlog? ,,Overal waar ik kom krijg ik vragen, moet ik me excuseren.’’

