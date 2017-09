Met de rode pen op de fiets door de Achterhoek

Dat je in de Achterhoek weg kunt kwijnen bij het coulisselandschap en de vergezichten, dat is alom bekend. Maar misschien wel nog belangrijker is dat de fietspaden in goede staat zijn, de knooppuntenbordjes in het zicht staan en mensen met elektrische fietsen ook goed kunnen rijden.



Jan Engels, wethouder van de gemeente Bronckhorst, vindt het handiger dat ervaren fietsers een schouw maken dan dat hij ambtenaren op pad moet sturen. ,,Zo krijgen we betere feedback over hoe de fietspaden erbij liggen. Er komen dingen uit die wij zelf niet zouden verzinnen.’’