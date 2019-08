Met een innovatieve meststrooier op weg naar een afvalloze landbouw

Horecap­lein Doetinchem gaat pas in april 2020 open

14:48 DOETINCHEM - Het horecaplein - het zogenaamde Joop Sarsplein - aan de Grutstraat in Doetinchem wordt pas in april 2020 in gebruik genomen als terras. In oktober wordt het plein, dat komt op de plek van het gesloopte Gelderlanderpand, opgeleverd.