Met ’t circus he’k nooit vol gehad

Montfer­land in beroep tegen uitspraak kavelsoap: ‘Kwestie kan nog een jaar tot anderhalf jaar duren’

Montferland gaat de uitspraak van de rechter over de kavelsoap in Zeddam aanvechten. Daardoor blijven degene met het hoogste bod op de bouwkavel aan het Vinkhof én de man die de grond ‘gegund’ kreeg langer in onzekerheid.

19 april