Metershoge vlammen bij camperbrand in Putten

Update Jonge vrouw op fiets ernstig gewond na botsing met vrachtwa­gen op Zelhemse­weg in Doetinchem

12:55 DOETINCHEM - Een fietsster is vanochtend kort na 10.30 uur uur in botsing gekomen met een vrachtwagen op de Zelhemseweg in Doetinchem. Daarbij is ze ernstig gewond geraakt aan haar hoofd en naar het ziekenhuis overgebracht door een traumahelikopter.