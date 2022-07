Mijn hart smelt bij de ouderen die liedjes uit lang vervlogen tijden uit volle borst meezingen

Enorme hagelste­nen: doemscena­rio of moeten we ons echt zorgen maken? ‘Alle ingrediën­ten zijn aanwezig’

SILVOLDE - Als de puzzelstukjes op hun plek vallen, dan trekt er vanavond een flinke storm over het land. Met name de Achterhoek kan het flink te verduren krijgen. Het KNMI spreekt over stevig onweer, centimeters grote hagelstenen en windstoten.

30 juni