Mijn kinderen zeggen: ‘Iedereen accepteren zoals hij/zij/hen is kan ook zonder overal een regenboog’

Een overvaller is er bij een Klaas & Kock-supermarkt in het Duitse Gronau-Epe in geslaagd om zonder een woord te zeggen geld te bemachtigen en te vluchten. De man legde enkele producten uit de winkel op de kassaband en voegde daar een geschreven brief aan toe. Op het papier stond: ‘Geef geld, ik heb een vuurwapen'.

9 november