Miljoenenbezuiniging en mogelijk ontslagen bij veevoederreus ForFarmers na droge zomer

Ook wordt gekeken naar het sluiten van fabrieken. Het hoofdkantoor en primaire productielocatie van ForFarmers staan in Lochem, dat in totaal veertig fabrieken heeft in vijf Europese landen. De bezuinigingsplannen treffen alle vestigingen in vier landen waar ForFarmers is gevestigd. Dat zijn Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Alleen Polen blijft buiten schot.

Stijgende grondstofprijzen

In totaal moet in 2021 zo’n 10 miljoen euro zijn bezuinigd ten opzichte van 2018. De tegenvallers komen door het warme en droge weer van vorig jaar, blijkt uit de jaarcijfers voor 2018. De lage waterstand van de rivieren zorgde voor stijgende grondstofprijzen. Het lukte ForFarmers niet deze hogere kosten door te berekenen aan de klanten.



CEO Yoram Knoops noemt 2018 ‘een jaar met twee gezichten’, omdat er ondanks de tegenvallende resultaten wel vier bedrijven zijn overgenomen. Ook zijn nieuwe klanten aangetrokken en is de afzet bij bestaande klanten gegroeid. De brutowinst van het bedrijf is mede door de overnames met ruim 5 procent gestegen naar 443,4 miljoen euro.



De omzet in 2018 bedroeg 2,4 miljard euro, tegenover 2,2 miljard in het jaar daarvoor. De dividenduitkering aan aandeelhouders is even hoog als in 2017.