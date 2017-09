Moeder en kinderen uit brandende auto langs N18 gehaald

Eropuit Ruim 50 regionale rocksterren op het podium bij Classic Rock Night

10:59 DINXPERLO - Ruim 50 muzikanten staan zaterdagavond op het podium in de zaal van Old Dutch in Dinxperlo. Een all star-band die talloze rockklassiekers speelt, in voortdurend wisselende samenstellingen. Dansers doen mee, evenals popkoor Catch 20. Het zijn voornamelijk lokale en regionale sterren, maar ook de 70-jarige supergitarist Jan Akkerman is er bij.