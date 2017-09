Moeder van jihadganger: Rutte wenst mijn zoon dood, dat is verschrikkelijk

Wanhoop, vrees en woede

Sinds zijn vertrek leeft Tineke de Groot tussen wanhoop, vrees en woede. Ze is boos dat ze nooit iets van instanties als de inlichtingendienst AIVD of de gemeente hoort. ,,De AIVD komt alleen maar om informatie te halen over Abdou. Of met foto’s van een dode jihadist die wij dan mogen identificeren. Nooit melden ze iets over Abdou. Iedereen noemt de Syriëgangers terroristen, maar Abdou is wel mijn zoon.’’



Vorig jaar, toen Abdou op de Nationale Terrorismelijst werd geplaatst, zei de gemeente Doetinchem in een reactie dat ze hem al in 2012 in de picture hadden omdat hij radicaliseerde. ,,Waarom is er destijds nooit iemand naar mij toegekomen met die informatie? Dan had ik nog kunnen ingrijpen.’’



Lees een uitgebreid interview met Tineke de Groot (gefingeerde naam) morgen op deze website, of vandaag als in de papieren krant, te koop in de kiosk of via dg.nl/krant