Moeder vermiste Melissa (17): Vrees dat ze niet meer thuiskomt

Gartsen heeft haar dochter niet gesproken, maar donderdag wel contact gehad via Snapchat, een app om foto's en video's te delen en te chatten. ,,Ik kreeg via haar account een berichtje dat ze in België was en naar huis wilde komen. Maar ze is dus niet teruggekeerd’’, vertelt Gartsen vrijdagmorgen.



Ze weet uiteraard niet zeker of het wel haar dochter is die het Snapchat-bericht heeft gestuurd. ,,De politie vertelde mij dat Melissa iemand anders een bericht had gestuurd, dat ze in Duitsland was. We hebben geen enkel idee meer wat klopt’’, zegt de radeloze moeder.



Ze is blij met alle aandacht die er is voor de vermissing van haar dochter. Zo is het Facebookbericht van Gartsen al bijna 140.000 keer gedeeld en is er veel media-aandacht voor de verdwijning van de tiener. ,,Natuurlijk is dat fijn. Want hoe meer aandacht er voor is, des te meer mensen naar haar kunnen uitkijken. Hopelijk leidt dat snel tot haar terugkeer.’’