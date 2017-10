Moet ik kandidaten binnenkort vragen: Hoe is het met de seks?

Frits Schmidt is fractieleider van de Onafhankelijken Oost Gelre. Hij is bezig met het samenstellen van de kieslijst. ,,Moet ik kandidaten binnenkort vragen: heb je schulden en hoe is het met de seks?’’



,,Waar bemoei je je mee, zoek het uit, doei’’, stelt hij. ,,Ik beoordeel mensen op basis van mijn kennis en ervaring. Als Bengevoord het aanzien van de politiek wil verbeteren, heeft hij mijn steun. Maar zijn weg ernaartoe is naïef.’’



CDA-lijsttrekker Raimond Smit in Aalten vindt dat een eed of belofte afleggen voldoende zou moeten zijn. ,, Zo'n screening moet natuurlijk wel werkbaar zijn. En dan nog, ik ben wijkagent. De politie screent heel veel en toch gaat het soms mis.’’



Ans Putman van de Partij voor Lokaal Maatwerk in Doetinchem vindt screenen van kandidaten onzin: ,,Mensen die het bijvoorbeeld krap hebben, kunnen altijd nog wat missen. En mensen met veel geld willen er altijd nog geld bij hebben. Ga maar eens collecteren, dan merk je dat vanzelf. Dus dat screenen of raadsleden het financieel moeilijk hebben... Onzin. ’’