‘Mogelijk criminele activiteiten’ bij afvalverwerker Ter Horst; provincies willen af van vergunningen

Volgens de provincies is er een ‘groot risico dat het bedrijf de vergunningen gebruikt voor criminele activiteiten’. Ter Horst krijgt zes weken de tijd om op dit besluit te reageren. Uit onderzoek van het Landelijk Bureau Bibop zou blijken dat er zelfs sprake is van een ‘ernstig gevaar dat de vergunningen gebruikt worden voor criminele doeleinden. Daarbij gaat het vooral om de aansturing van het bedrijf en niet om de medewerkers of de locatie’, schrijft de provincie.

Veel geklaag over overlast

Ter Horst is gevestigd in Varsseveld met een nevenvestiging in Goor (gemeente Hof van Twente). De provincie Gelderland wordt al een tijdje extra in de gaten gehouden door handhavers op naleving van de regels. Een van de aanleidingen was een forse brand in 2017 en een grote handhavingsactie in 2018. Sindsdien ligt het bedrijf onder een vergrootglas. Omwonenden klagen steen en been over overlast.