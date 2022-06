Mogelijk tóch huizen op plek vervallen voormalig café Arink in Lievelde

De gemeente onderzoekt nu daarom of dit pand en de kavel tegenover het treinstation, geschikt is voor woningbouw. Daarvoor komen eerst nog meerdere onderzoeken, zoals een trillingsonderzoek omdat het spoor in de buurt ligt.

Openbaar toilet

,,Daarnaast moeten we kijken wat er met het plan van het openbare toilet gaat gebeuren”, zegt wethouder Marieke Frank. ,,Dat zou bij Lokaal voor Verlof ondergebracht worden. Omdat dit niet meer door gaat, moet er een andere oplossing verzonnen worden.”

De komst van dit toilet werd in 2019 al aangekondigd door ProRail. Het idee was dat hoge nood in de trein voor het eind van dat jaar opgelost zou zijn.

In verval

Ook is nog onduidelijk wat er met het pand zelf moet gebeuren. Omdat het een gemeentelijk monument is, wil Oost Gelre het beeldbepalende pand behouden. Wel is het gebouw is al geruime tijd in staat van verval. Er is al wat werk gedaan, maar toen duidelijk werd dat het initiatief voor Lokaal voor Verlof niet haalbaar was, zijn deze gestaakt.

Door het voormalig café toch te gebruiken voor woningbouw, komt er meer ruimte voor huizen in Lievelde. De vraag ernaar is groot, bleek bij de inschrijving voor de naastgelegen nieuwbouwwijk Park Vossenburcht: voor de 18 beschikbare woningen schreven zich ruim 60 mensen in.