Mogelijke komst van tientallen verslaafden en mensen met sociaal-psychische problemen zorgt voor grote onrust in buurt: 'Wij zijn geschokt'

Hugo de Jonge over uitspraak Hoge Raad: ‘100.000 woningen per jaar niet op losse schroeven, bouwvertra­ging wél reëel’

DEN HAAG/ DIDAM - We hoeven volgens Hugo de Jonge niet bang te zijn dat er in Nederland niet genoeg woningen worden gebouwd. Wel denkt de kersverse minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat sommige woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen door een actuele uitspraak van de Hoge Raad over een kwestie in Didam.

18 januari