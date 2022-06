Mogelijke schietpartij in Winterswijk: politie doet onderzoek nadat buurt twee schoten hoort

updateWINTERSWIJK - In de Ravenhorsterweg in Winterswijk is zondagavond kort voor middernacht mogelijk geschoten. Buurtbewoners schrokken laat op de avond van twee harde knallen. Enige tijd later werd de straat door de politie afgezet.

Er is nog niemand gearresteerd en of het inderdaad om pistoolschoten ging, is nog onbekend. Het onderzoek van de politie daarnaar is volop bezig.



Nadat de politie de melding binnenkreeg van de mogelijke schietpartij, reden agenten zondagavond met meerdere wagens naar de Ravenhorsterweg. Daar is direct een onderzoek ingesteld. Het stuk van de Ravenhorsterweg tussen de T-splitsing met de Jan van Tooropstraat en de kruising met de Rembrandtstraat werd daarvoor afgezet.

Geen gewonden, geen kogelgaten

Ook maandagmorgen is de politie nog in de straat geweest, laten buurtbewoners weten. Die weten ook te vertellen dat de gehoorde knallen duidelijk anders waren dan die van vuurwerk. Of het echt om schoten ging, weten ze niet.



Wel is inmiddels bekend dat er zondagavond geen gewonden zijn gevallen. Geen van de huizen in de straat in de Winterswijkse wijk De Pas heeft kogelgaten.

Eerder op de avond zou er een vechtpartij zijn geweest in de straat. Of de vermoedelijke schietpartij daarmee verband houdt, is vooralsnog onbekend.

Getuigen

Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies gebeurd is in de straat, vraagt de politie getuigen om te vertellen wat ze weten. Bovendien hoort de politie ook graag of er beeldmateriaal is. ‘Denk bijvoorbeeld aan beelden van een dashcam of deurbel’, schrijft de politie. ‘Deze kunnen cruciaal zijn bij het onderzoek’.

Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem.

Het is de tweede keer binnen een maand dat Winterswijk wordt opgeschrikt door een schietincident: op 27 mei schoten agenten een vluchtende verdachte neer, na een mislukte inbraak aan het Staringplein.