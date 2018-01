WINTERSWIJK - Piet Mondriaan’s portret van een jonge koningin Wilhelmina hangt tot juli 2019 in Villa Mondriaan in Winterswijk. Daarna hoopt Commissaris van de Koning Clemens Cornielje, die ernstig ziek is, het terug te begeleiden naar het gerestaureerde paleis Het Loo.

Ze kijkt trots naar het schilderij van Wilhelmina als meisje van 16. Ida Lawa-Becking (70), doopnaam Wilhelmina, is als bewoonster van de Wilhelminastraat in Winterswijk speciaal uitgenodigd voor een bijzondere onthulling. ,,Mooi dat hij hier is opgegroeid’’, zegt ze over de schilder van het portret, Piet Mondriaan, dan 26 jaar.

Boogie Woogie

De kunstenaar, die wereldberoemd zou worden met doeken met strak, kleurig lijnenspel en het slotstuk Victory Boogie Woogie, schilderde de jonge vorstin als studieobject. Hij gebruikte hoogstwaarschijnlijk een foto als voorbeeld. Uit armoe schilderde hij over een eerder gemaakt stilleven met bloemen.

Bij de opening van Villa MondrIaan, 21 mei 2013, fluisterde prinses Beatrix voorzitter Hans Esmijer in dat een jeugdportret van haar oma, gemaakt door Mondriaan, in Het Loo hing. ,,Een tip van koninklijke huize’’, volgens de museumvoorman. Beatrix, toen drie weken koningin-af, onthulde destijds het schilderij Klein Jantje, net als het portret gemaakt in 1896.

Paleis Het Loo

Esmeijer was tijdens meerdere bezoeken aan het zomerpaleis van Wilhelmina deze Mondriaan nooit opgevallen, vertelde hij eerlijk. ,,Maar hier is het thuis.’’ Nu paleis Het Loo wordt gerestaureerd, is het doek anderhalf jaar uitgeleend aan dit Achterhoekse museum.

Commissaris van de Koning Cornielje vertelde dat hij voor het eerst in zijn 12,5 jarige ambtstermijn, een lid van het koninklijk huis niet in levende lijve begeleidde. Hij wil het over anderhalf jaar graag terugbrengen naar Apeldoorn.