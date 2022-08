Monique heeft dé tip tegen steenmarters: ‘Gooi elke avond een jerrycan mannenurine leeg rond je auto’

Het is een ritueel geworden bij Monique Braam uit Zevenaar. Eens in de twee dagen loopt ze ’s avonds met een jerrycan vol mannenurine naar haar auto en gooit die leeg rond haar Nissan Juke. ,,Ik zorg altijd dat het echt goed donker is, want het ziet er zo stom uit. Het lijkt net alsof ik die auto daarna in brand wil laten vliegen of zo.”