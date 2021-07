Montferland moet aan de bak met bezwaren tegen wasservice

De was- en strijkservice startte 1 april en is voor mensen die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning een zogenoemde wasindicatie hebben. Zij werden eerst thuis geholpen bij het wassen en strijken door een thuishulp. Inmiddels wordt de was buitenshuis gedaan. Mensen dienen hun vuile was in een grote zak te doen, die wordt opgehaald en de schone was verschijnt een paar dagen later weer bij hen thuis.