Moordenaar José Burbank niet overleden

Miljardair Dik Wessels (71) overleden

11:24 Bouwondernemer Dik Wessels is dinsdagochtend op 71-jarige leeftijd overleden. Wessels is de grote man achter de bouwonderneming VolkerWessels, het bedrijf dat door zijn vader werd gesticht en in 1968 door Wessels werd overgenomen. Wessels lag al een aantal dagen in het ziekenhuis met opnieuw hartproblemen.