'Moordenaar van Eibergse José Burbank overleden'

EIBERGEN/ LELYSTAD - Ben T., de tbs'er die in 1987 de Eibergse studente fysiotherapie José Burbank vermoordde, is dood. Hij zou in de Oostvaarderskliniek in Lelystad een hartaanval hebben gehad die hem fataal werd.

Dat melden zowel vader Guus Burbank als misdaadjournalist Hendrik-Jan Korterink. Ze baseren zich allebei op bronnen in tbs-kliniek Veldzicht (Balkbrug), waar T. eerder zat.

Boek dicht

Vader Guus Burbank: ,,Van Justitie hoor ik zoiets niet. Ik heb gevraagd bij een neef van de familie of het klopt dat Bennie er niet meer is. Die kon daar nog geen antwoord op geven. Maar het lijkt erop dat het zo is. Dan kan het boek dicht en kan ik wat rustiger slapen.’’

Na een moment: ,,Ja, echt. Ik heb altijd gezegd dat als ik hem zou tegenkomen, ik hem zou doodmaken. Dan zeiden de mensen wel: dat moet je niet zeggen, dat moet je niet doen... Maar goed, dat hoeft dan dus ook niet meer.’’

Burbank heeft het boek 'Moord in Nederland' van misdaadjournalist Korterink gekocht, waarin veel in Nederland gepleegde moorden staan gedocumenteerd. ,,Vooral veel krantenknipsels; helemaal waterdicht zijn die verhalen niet’’, vindt hij, specifiek over het verhaal rond José.

Proefverlof

José Burbank werd door T. opgepikt vanaf de bushalte bij de hoek Hondevoort/ Haaksbergseweg. T., die proefverlof had na eerdere zedenmisdrijven, verkrachtte en vermoordde de jonge Eibergse.