Mouhamed en Marjan zijn ‘buddy's’: ‘Ik hou van musea en literatuur, binnen de Syrische gemeenschap zijn dat er weinig’

Mouhamed kreeg een mailtje van de gemeente over het Buddy to Buddyproject. ,,Ik was toen net klaar met de toetsen die ik deed om een BIG-registratie als tandarts te krijgen. Dus ik had weer wat tijd en dacht, dat kan wel eens leuk zijn. Ik ben namelijk erg geïnteresseerd in cultuur en literatuur. Maar binnen de Syrische gemeenschap zijn dat er maar weinig. Dus daarom meldde ik me aan.’’