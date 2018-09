Mountainbiker komt om het leven in Ruurlo

interview Superjuf Ada: 'Ik ben een aanpakker'

9:25 Ada Spek-Compagne werkt al 40 jaar in het onderwijs op basisscholen in alle Doetinchemse wijken. Als juf, locatieleider, adjunct en directeur. Haar jongste wapenfeit is dat ze De Zonneboom aan een ruime voldoende hielp. Wie is zij en wat drijft haar voort?