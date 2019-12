Museum MORE exposeert onbekend schilderij van Wim Schuhmacher, de ‘Meester van het Grijs’

Museum More in Gorssel presenteert zaterdag een topstuk bij de nieuwe opstelling van de eigen collectie. Het is een ontdekking van een schilderij van Wim Schuhmacher (1894-1986), een van de topschilders uit het neorealisme. Schuhmacher werd de ‘Meester van het Grijs’ genoemd, vanwege de sluier van grijstonen die hij over zijn werk legde.

Het werk - een van More’s negen nieuwe aanwinsten - is recent door Marcel Klep geschonken aan Museum More. Het schilderij was 90 jaar lang in het bezit van zijn familie. Kleps grootmoeder kocht het schilderij kort nadat Schuhmacher het had gemaakt, in 1928. Daarna bleef het werk decennialang onder de radar.



,,We zijn heel blij met deze royale schenking die perfect past bij onze collectie’’, zegt Ype Koopmans, artistiek directeur van More. ,,Bovendien hebben we hiermee een nieuw, onbekend werk gevonden. Het staat nergens beschreven in de standaardboeken, maar is zonder twijfel een échte Schuhmacher.’’

Expert neorealisme

Koopmans is een kenner van Schuhmachers werk en een expert op het gebied van het neorealisme. Schuhmacher wordt tot de Big Five van de nieuwe realisten gerekend. De Amsterdamse autodidact wordt vaak in één adem genoemd met neorealisten als Raoul Hynckes en Carel Willink.

Quote Het is duidelijk is dat Schuhma­cher hier het Corsicaan­se bergstadje Corte afbeeldt. Hij reisde regelmatig naar Zuid-Europa om er te werken en bezocht meermaals Corsica Ype Koopmans, Artistiek directeur Museum MORE

More heeft het schilderij ‘Gezicht op Corte’ gedoopt. Koopmans: ,,Dat hebben we gedaan omdat het duidelijk is dat Schuhmacher hier het Corsicaanse bergstadje Corte afbeeldt. Hij reisde regelmatig naar Zuid-Europa om er te werken en bezocht meermaals Corsica.’’ Schuhmacher is nu met 34 schilderijen vertegenwoordigd in de collectie van Museum More.

Expositie: ruim 120 werken

In de nieuwe opstelling van de eigen collectie zijn 25 werken opgenomen die More nooit eerder toonde. De expositie bestaat uit in totaal ruim 120 werken van meer dan 40 verschillende kunstenaars, die een beeld geven van ruim een eeuw modern realisme in Nederland.



Er zijn collectiewerken op zaal die nooit eerder te zien waren in Gorssel. Daaronder bevinden zich schilderijen van Raoul Hynckes, Theo L’Herminez, Wout Schram, Dick Pieters, Koosje van Keulen, Hermanus Berserik, Barend Blankert, Annemarie Busschers, Levi van Veluw en Mary Waters.