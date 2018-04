Music Show Scotland uit Borculo staat voor vijfde keer in een uitverkocht Ahoy

CU en SGP hebben al lijsttrek­ker, D66 gaat kiezen

11:06 ARNHEM - Terwijl de onderhandelingen over nieuwe gemeentebesturen nog in volle gang zijn, werpen de volgende verkiezingen hun schaduw alweer vooruit. Drie Gelderse partijen hebben kandidaten naar voren geschoven voor het lijsttrekkerschap voor Provinciale Staten. De verkiezingen daarvoor zijn in maart 2019.