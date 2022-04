Na basisschool direct door voor een mbo-diploma in de techniek: ‘Perfect, als je weet wat je wil?’

Wijkagent waarschuwt: ‘Reageer niet op bericht met mijn naam als afzender, is nep­mail’

WINTERSWIJK - Wijkagent Wim Beernink van Winterswijk waarschuwt via de sociale media dat er een nepmail rondgaat die is ondertekend met zijn naam. In die mail krijgt de ontvanger te horen dat hij of zij voor een Educatieve Maatregel Alcohol is aangemeld. Kosten: 1075 euro!

