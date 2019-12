Na droogte ‘kampen’ flamingo’s in Zwillbrock nu ook met de regels

De plas is normaal gesproken een tot anderhalve meter diep, laat Dietmar Ikemeyer van het Biologisch Station Zwillbrock weten. Na twee droge jaren is de plas opgedroogd. ,,We hebben de vegetatie die is opgekomen al gemaaid en afgevoerd. Dat was al zo’n 200 kubieke meter vooral zuring en tandzaad. Daarna hebben we een twee meter brede gracht gegraven waarin water kan blijven staan.”

Nestelen en broeden

Die gracht loopt rondom het flamingo-eiland, waar gewoonlijk van het voorjaar tot de nazomer flamingo’s nestelen en broeden. Eieren zijn er dit jaar wel gelegd, maar de jongen zijn onder meer geroofd door vossen, die door de droogte makkelijk op dat eiland konden komen. Een volgende maatregel bestaat uit het dieper maken van een deel van de plas in het midden van het Zwillbrocker Venn. Ikemeyer: ,,Dat uitdiepen is aan wettelijke regels gebonden, de toestemming daarvoor hebben we nog niet. Daarvoor zijn we afhankelijk van de regionale overheid en het onderzoek naar de effecten van dat uitdiepen.”

Dieper dan dertig cm

Najaar 2020

De biologen gaan ervan uit dat het uitdiepen op zijn vroegst in het najaar van 2020 uitgevoerd kan worden. Ikemeyer: ,,Volgend voorjaar, als er dan ook weer wat meer water in staat, begint het broedseizoen. Daarna komen de jonge flamingo’s uit en pas als ze zo groot zijn dat ze kunnen uitvliegen kunnen we aan het werk.”



Dan moeten er wel flamingo’s zijn, want de grote vogels zijn dit jaar al vroeger naar hun winterverblijf in de Oosterschelde in Zeeland vertrokken. Gebrek aan water betekent namelijk gebrek aan voedsel. Gewoonlijk komen ze eind februari, begin maart terug naar het natuurgebied aan de Nederlands-Duitse grens. Ikemeyer: ,,Ik durf niet te voorspellen of ze er volgend jaar gewoon zijn.”