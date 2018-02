Na veertig jaar in de raad is Henk (74) nog niet klaar

Column Stadse Fratsen: Op één wiel

8:41 Het zal er wel nooit van komen maar elke keer als ik weer het plan opvat die grote Achterhoekse roman te schrijven, zie ik dezelfde openingsscène voor me: een oude man komt aangesneld op een scootmobiel, onderweg naar een bijeenkomst met veel publiek. Daar wordt hij geïnterviewd over de bombardementen op Doetinchem. Hij is aan de late kant. In zijn haast neemt hij een bocht op één wiel. Ik heb Jan Ovink (hij stierf vorige week op 97-jarige leeftijd) wel eens voor een volle zaal horen voorlezen uit zijn dagboek dat hij bijhield, die laatste weken van de oorlog in Doetinchem. Terwijl ik hem hoorde praten zag ik hem in een rij staan van mensen - silhouetten voor oplaaiend vuur - die elkaar emmers met klotsend water doorgaven. Het mocht niet baten. De brand werd niet geblust en de toren van de Catharinakerk stortte in. Twee dagen later viel er, honderd meter verderop, een bom op zijn ouderlijk huis. Precies op die plek herrees tien jaar later een door hem als architect ontworpen gebouw waar ik - weer veel later - vijftien jaar lang als journalist zou werken. Ik heb Jan Ovink één keer gesproken. Dat was in zijn eennalaatste levensjaar, toen duidelijk werd dat het pand dat hij had ontworpen en waarin ik had gewerkt op de nominatie stond om te worden gesloopt. Ik belde hem 's morgens op of hij tijd had voor een vraaggesprek en kon direct komen. Van achter een tafel die een nog altijd druk leven verraadde, vertelde hij. Daarna gingen we op pad. Ik op de fiets, hij met de scootmobiel. Op naar het te slopen pand om een foto te schieten met hem poserend ervoor. Onderweg daar naar toe zag ik hem met flinke snelheid een bocht nemen. Eén wiel ging daarbij iets omhoog.