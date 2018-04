Natuurbeschermers lijken steeds agressiever te worden: 'Tot doodsbedreigingen toe'

Column Stadse Fratsen: Jour­na­lis­ten­truc

17:38 Als alles achter de rug is en in de krant staat dat modeketen H&M in de oude V&D komt, besluit ik mijn oude appjes te checken. Ik moet ervoor terug naar eind januari. Drie weken daarvoor had ik in een artikel voorspeld dat 2018 het jaar werd dat H&M in het immense pand in de Hamburgerstraat zou trekken. Toen zat ik nog op het goede spoor.