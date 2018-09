Natuurkundedocent op Zutphense school: '9/11 was geen aanslag'

Over de grens Man belt met Duitse brandweer voor medische zorg in Egmond aan Zee

18:59 BOCHOLT - De brandweer van Bocholt, net over de grens bij Dinxperlo, kreeg vandaag een wel heel opmerkelijke oproep. Een man belde het noodnummer 112 omdat zijn vader een ambulance nodig had, in een vakantiehuisje in Egmond aan Zee.