Needs bedrijf ontwikkelt speelgoed voor op de schaatsbaan: de icetrike

Column Stadse Fratsen: Voetbalhumor

9:06 Ik heb mijn vriendin uitgelegd waarom ik maandagavond graag kijk naar mannen die praten over voetbal en daarbij foute grappen maken. Gelukkig doet ze er niet moeilijk over. Bij de voetbalclub in het dorp waar ik vandaan kom, verzamelden we ons onder de luifel van de kantine. We stonden er droog met zicht op het veld. Ideale omstandigheden voor reeksen grappen, waarvan ik me er niet één herinner. Ik lachte alleen maar. En doe dat nog steeds. Het is moeilijk te zeggen wat voetbalhumor is. Iets van mannen, maar vrouwen kunnen het ook. Zoals de advocate van drie supporters van De Graafschap die ik trof bij de rechtbank. Op beelden was te zien hoe de supporters een biertafel gooiden naar Ajax-supporters. En die gooiden de biertafel terug. Dat deden ze om elkaar te raken. Niets om te lachen dus. Hoeveel bier de mannen hadden gedronken, vroeg de rechter. Drie, zei de eerste. Vijf, zei de tweede. Een stuk of tien, zei de derde. Op de vraag van de rechter aan de laatste of hij daar geen last van had, luidde het antwoord: ,,Dan moet er wel wat anders gebeuren.'' Praten over bier bracht hem in zijn element. Maar de rechter was nog niet klaar: ,,Kon u nog wel autorijden?'' ,,Ik kan niet autorijden'', zei de man. ,,Ik heb geen rijbewijs.'' Waarop de advocate - die zich mogelijk even met de mannen in de kroeg waande - zei: ,,Misschien kan hij na die tien biertjes wél autorijden.'' Lachen. Ik natuurlijk ook. Waarna de rechter bestraffend sprak, want het ging om een ernstige zaak. Er volgden lichte taakstraffen. Ik vermoed dat de supporters en hun advocate er aansluitend een paar op hebben gedronken.