Negen dagen in mei werken aan het spoor tussen Winterswijk en Zutphen: ‘Dat levert wel wat hinder op’

Ingrijpen­de levensver­an­de­ring na hersenin­farct: ‘Van binnen is er veel veranderd’

AALTEN – Het is niet iets waar je dagelijks bij stil staat: de kans dat je totaal onverwacht iets overkomt, dat je leven voorgoed verandert. Zo werd Arie Zwitser (56) in maart 2020 getroffen door een herseninfarct tijdens het klussen in de tuin. Twee jaar later verschijnt het boek met zijn verhaal, omdat hij ,,een verhaal van hoop” te vertellen heeft.

29 maart