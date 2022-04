Neuzen tussen het speelgoed: na twee jaar eindelijk weer kleedjesmarkten op Koningsdag

In Winterswijk regeren de jeugdige staatverkopers van 9.00 tot 12.00 uur in het centrum. Omdat 15-minners geen plekje hoeven te reserveren, is niet bekend hoeveel kleedjes er zullen zijn. Dat er niet ingeschreven hoeft te worden, maakt het voor de verkopers ook wat uitdagender. Wie een mooie plek wil hebben, zal vroeg op moeten staan. De vrijmarkt in Winterswijk wordt gehouden op de Wilhelminastraat en in de Jan Stienstraweg. Naast de kleedjesmarkt is er ook kermis in het centrum.