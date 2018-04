'Niet integere' politicus eist bij rechter eerherstel

'98 procent bewoners Beethoven­laan deugt'

6:57 DOETINCHEM - ,,We moeten ons afvragen of we nog wel wijken of flats willen hebben met alleen goedkope woningen die bepaalde mensen aantrekken’’, zegt Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem. ,,Dat bij elkaar stoppen lijkt de oorzaak van de gespannen sfeer die er nu heerst. Is concentratie, zoals nu, verstandig of moet er meer worden gespreid? We moeten het daar in elk geval over hebben.’’