Nieuw toneelstuk Niweto in Wehl over samenleven van ouderen: ‘Er is niets grappigs aan Alzheimer’

WEHL – Het is een tragikomedie over oudere mensen, die te maken krijgen met hun verleden, die vechten tegen aftakeling en er samen het beste van proberen te maken. ,,Het gaat deels over alzheimer, maar er zit ook veel humor in’’, zegt schrijver en regisseur Kees Hagens over Semper Diminuendo .

,,We lachen oude mensen niet uit, er is niets grappigs aan dementie’’, vertelt de 58-jarige Doetinchemmer, die sinds 2004 verbonden is aan theatergroep Niweto in Wehl. ,,Maar er wordt wel veel gelachen.’’ Het stuk heet Semper Diminuendo, een Latijnse term uit de klassieke muziek die inhoudt dat er steeds zachter en uiteindelijk onhoorbaar wordt gespeeld. Vrijdag is de eerste opvoering.

Niweto, een afkorting van Nieuw-Wehls Toneel, bestaat sinds 1961. In het verleden zijn spraakmakende producties gemaakt, zoals Foxtrot, Little shop of horrors, en IJzer over het ontstaan van de ijzergieterij DRU, samen met toneelgroep SPOT.

Vooral in de jaren 90 sloten zich veel jongeren uit Nieuw-Wehl aan bij Niweto. Doorgaans werd voor de regie een professional ingehuurd, voorzien van een diploma van een toneelopleiding. Dit keer is er voor gekozen om de regie toe te vertrouwen aan Kees Hagens. ,,Dat inhuren is best prijzig en door corona waren er veel onzekerheden’’, legt de schrijver van het nieuwe stuk uit.

Covid-19 drukte sowieso een zwaar stempel op de geboorte van Semper Diminuendo. Hagens: ,,We zijn twee keer begonnen met repeteren en ook beide keren noodgedwongen weer gestopt. Op een gegeven moment heb ik corona in het stuk verwerkt, omdat het actueel was. Voor de nieuwste uitvoering heb ik dat er weer uitgehaald, nu spelen er andere dingen.’’

Volledig scherm De leden van Niweto repeteren voor Semper Diminuendo. © theo kock persfotografie

Pakweg vijftien spelers hebben een intensieve repetitieperiode doorgemaakt. Terwijl andere verenigingen in de regio noodgedwongen zijn gestopt vanwege ledenverlies, heeft Niweto het gezelschap op niveau kunnen houden. ,,Zo af en toe biedt zich iemand aan uit de regio, we zijn redelijk op sterkte gebleven. Al zijn nieuwe leden, vooral mannen, nog steeds welkom.’’

Hoewel in het verleden regelmatig optredens in de regio zijn gehouden, zoals in De Gruitpoort in Doetinchem en op het DRU Industriepark in Ulft, concentreert Niweto zich dit keer op Wehl. In het laatste weekeinde van oktober wordt het stuk drie keer opgevoerd in het Koningin Beatrixcentrum, op 28, 29 en 30 oktober.

,,We trekken natuurlijk veel vast publiek uit Wehl en omgeving en toneelliefhebbers uit de regio’’, blikt de onderwijsman en adviseur beroepsopleidingen met een passie voor toneel alvast vooruit. ,,De kaartverkoop gaat nog niet heel hard, maar we hopen toch meer dan 400 mensen te trekken. Die gaan er, net als wij, heel veel plezier aan beleven.’’

Kaartverkoop via niweto.nl.