Nieuwe aflevering soap: Raad van State trapt op rem zodat tankstation nog niet mag verhuizen

Raad Doetinchem blijft bij besluit: tankstati­on naar Oostelijke Randweg

DOETINCHEM - ,,Als je als raadslid draait zonder onderbouwing is dat niet goed voor de geloofwaardigheid van de politiek.” Dat zei Hans Boerwinkel (SP) donderdagavond in de raadsvergadering van de gemeente Doetinchem over het tankstation aan de Oostelijke Randweg.

9 juli