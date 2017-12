Nieuwe namen voor de Zwarte Cross 2018

Eerder kondigde het festival al namen aan. Onder andere De Dijk, Triggerfinger en Gogol Bordello komen deze zomer naar de Achterhoek. Het thema van de Zwarte Cross is aankomend jaar 'Leven vóór de dood.' Het festival is nog niet uitverkocht, maar verwacht wel dat voor het derde jaar op rij alle kaarten al in de voorverkoop over de toonbank zijn gegaan.

De volledige lijst nieuwe acts voor de Zwarte Cross: Kadavar (DUI), Frequencerz, Het Syrène Saxofoonkwartet, Baron Otto von Tounix, Dub Pistols (GB), The Dirty Daddies, Tusky, Switch Bones, Los Paja Brava, The Mauskovic Dance Band, Crooxs, Small Time Crooks, The Mourning Glories, Samora, Ooostblok, Mr Rizzo's Miniatuur Fotostudio, Rider Mo, The Slampampers, St Joan's Ambulance by Stickleback Plasticus, De Stijle, Want… - Toni Ronaldoni, Two left feet by Stickleback Plasticus, WC Experience en Plork en de Aannemers.