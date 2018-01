New Year Party Olde Beth ontaard in 'chaos'

WEHL - De jaarlijkse New Year Party bij de Olde Beth in Wehl is in de nacht van 1 januari volgens veel bezoekers ontaard in een chaos. Bij de entree ontstond een ophoping van honderden mensen. Sommigen waren bang verdrukt te worden.

Volgens getuigen zijn er bezoekers flauwgevallen. Andere bezoekers - de zaal ging open om 0.30 uur - hadden kaarten gekocht maar kwamen door de drukte niet binnen. Ook waren er bezoekers die zonder hun jas huiswaarts keerden.

,,Het werd veel drukker dan verwacht’’, zegt Karakaya, de eigenaar van het zalencentrum. ,,Vorig jaar hadden we 1.000 bezoekers. Nu, ik denk omdat we met Saint 'n Sinners een topband hadden, trokken we 1.600 mensen. Het liep vast bij de entree omdat we moesten fouilleren en jassen innemen. Hoe krijg je binnen een half uur 1.500 mensen binnen? Vertel het me maar. Uiteindelijk was iedereen om half drie binnen.’’

Volgens Karakaya is de totale capaciteit van Olde Beth 2.500 bezoekers.

Garderobe

Quote Vier jongens die het blijkbaar te lang duurde sprongen over de balie om hun jas te halen Eigenaar Karakaya Ook bij het verlaten van Olde Beth - het zalencentrum sloot om 04.00 uur - ontstond er chaos, onder meer bij de garderobe. ,,We hadden liefst vijftien mensen bij de garderobe staan’’, zegt Karakaya. ,,Maar het halen van elke jas kost 20 seconden. Vier jongens die het blijkbaar te lang duurde sprongen over de balie om hun jas te halen. Daardoor belandden allerlei jassen op de grond en was niet meer duidelijk van wie welke jas was. We willen in contact komen met mensen die hun jas kwijt zijn geraakt. De waarde gaan we vergoeden.’’



36 uur later ligt Olde Beth er verlaten bij. Wel is te zien dat het een enorme chaos moet zijn geweest bij de entree. Op de grond bij sluis naar de ingang knispert glas van kapotte bierflesjes onder de schoenen. Lege sigarettenpakjes en opgerookte peuken liggen in het rond, net als een lege zak chips en een achtergebleven wollen sjaal. Het blad van een hangtafel is door iemand gebruikt om over te geven.

Hyperventileren

Een 24-jarige man uit Zevenaar (hij wil anoniem blijven) vertelt dat hij met zijn vriendin en nog een handvol vrienden rond 1.30 uur aankwam bij Olde Beth. Dat was een uur nadat de zaal open ging. ,,Er stond vanaf de parkeerplaats tot de hoofdingang een menigte mensen’’, zegt de Zevenaarder. ,,We belandden in de menigte en werden zo langzaam naar binnen gedrukt. Ik was niet bang maar mijn vriendin - die ging hyperventileren - wel. Uiteindelijk hebben we ons eruit geworsteld. We hadden kaartjes die we 's middags voor 15 euro per stuk hadden gekocht bij een benzinestation. We zijn niet eens binnen geweest en willen ons geld terug.’’

Een 18-jarige Doetinchemmer (hij wil ook anoniem blijven) vertelt dat hij wel binnen is gekomen. ,,Maar toen hadden we al anderhalf uur in het gedrang gestaan’’, zegt hij. ,,Om half twee kwamen we aan en sloten aan in de rij. Daarna werden we langzaam fijn gedrukt zonder dat de rij opschoot. Na anderhalf uur wisten we uit de rij te komen en wilden naar huis. Toen we naar de fietsen liepen zagen we een deur naar de zaal open staan. Niemand hield ons tegen en zo kwamen we toch binnen.’’

Een Giesbekenaar (16) vertelt dat hij in het gedrang voor de ingang mensen flauw had zien vallen. Ook anderen vertellen dat mensen onwel werden in het gedrang.

Facebookpagina

In de loop van maandag 1 januari ontstond er een klachtenregen van teleurgestelde en boze bezoekers op de Facebookpagina van Olde Beth. In een bericht van 'Team Olde Beth' - waarin iedereen de beste wensen kreeg en werd bedankt voor een 'onvergetelijke leuke nacht' - werd geprobeerd de klachtenstroom tot bedaren te brengen. Onder meer door te melden dat Olde Beth open stond voor feedback en verbeteringen. Het bericht had een nieuwe lading klachten tot gevolg. Later op de avond ging de Facebookpagina uit de lucht.