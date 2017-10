Nijmegenaar meldt zich na beroven van bejaarden

Met haar pinpas betaalde hij vervolgens een printer in een computerzaak in het Achterhoekse dorp. De pincode had hij eerder afgekeken, toen de vrouw geld opnam bij de Rabobank. De 91-jarige raakte in totaal 1.400 euro kwijt.



De 39-jarige verdachte meldde zich naar aanleiding van de beelden onlangs zelf op het politiebureau. Hij is vervolgens aangehouden. Behalve de beroving van de bejaarde vrouw uit Zelhem, wordt onderzocht of de Nijmegenaar gelinkt kan worden aan eerdere bejaardenberovingen in de Achterhoek (Doetinchem, Wehl en Zeddam) en de westelijke Betuwe (Waardenburg).



De Nijmegenaar is na verhoor vrijgelaten. Hij blijft verdachte in deze zaak.